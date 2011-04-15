Рынок нефти: коррективные сигналы усилились

В пятницу Brent подешевела чуть больше чем на 1,5%, сократив недельный прирост до 6%. Новая неделя тоже началась со снижения цен, причем с утраты важного психологического уровня $60, который ранее выступил в качестве локальной поддержки. Теперь, с точки зрения технического анализа, понижательные риски могут усилиться в краткосрочной перспективе.

В целом настрой рынка остается неплохим – котировки продолжают тянуться в северном направлении, хотя в последние дни инвесторы стали осторожничать и фиксировать прибыль на росте. Так, пятничная попытка тестирования максимума в районе $62,50 привела к пробою отметки $60,теоретически открывающей путь к дальнейшей коррекции.

При этом игроки проигнорировали данные из США, отразившие сокращение буровой активности – на прошлой неделе число активных установок снизилось еще на 4 единицы после падения на 8 единиц неделей ранее. Такие цифры говорят о том, что, по крайней мере, в ближайшие недели нового рекорда по добыче, которая сейчас составляет 11,7 млн баррелей, опасаться не стоит.

А вот Китай в очередной раз пугает участников нефтяного рынка. Сегодня Поднебесная рапортовала о сокращении экспорта и импорта, который упал на 7,6% против прогноза роста на 4,5% после +3,0% ранее. Такие цифры указывают не только на новые признаки замедления экономики, но и сигналят о перспективах охлаждения спроса КНР на энергоносители, что чревато усилением страхов, связанных с дисбалансом спроса и предложения на мировом рынка.

Судя по «пугливости» и чувствительности инвесторов к риску, странам ОПЕК во главе с Саудовской Аравией придется постараться, чтобы вернуть рынкам веру в восстановление равновесия на мировом рынке.

В краткосрочной перспективе, учитывая пробой важного уровня и угасание интереса к риску на фондовых площадках, Brent, вероятно, пока останется под давлением, но потенциал снижения на данном этапе выглядит ограниченным.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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