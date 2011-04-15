Риски коррекции рынка акций высоки

После закрытия российского рынка акций в пятницу американские фондовые индексы подросли и закрылись лишь в символическом минусе. Причем даже на падении фондовой Америки сильных распродаж отечественных бумаг не наблюдалось, что свидетельствует о силе рынка. Похоже, что эта сила во многом связана с притоком средств нерезидентов.

Однако сегодня мы видим «красное» утро. Фьючерсы на индексы США падают на 0,8%, более процента теряет нефть, в минусе Азия. Формальным поводом для продаж стала негативная статистика из Китая по объемам экспорта и импорта.

Все этого говорит о том, что Индекс Московской биржи сегодня откроется с падением на 0,3-0,4%. Дальнейшая динамика отечественных бумаг будет зависеть от внешнего фона – сейчас внутренних идей кроме начала покупки дивидендных бумаг практически нет.

Таким образом ведущий российский рублевый индикатор в третий раз не сможет уйти выше уровня 2445 пунктов – эта отметка стала преградой для «быков» с начала ноября. Если «медведи» начнут доминировать, их среднесрочной целью станет район 2297 пунктов по Индексу Мосбиржи.

В тоже время открывать шорты пока очень рискованно. Мы неоднократно за последние дни видели резкое изменение настроений на позитивное на западных площадках, что выливалось в покупки и у нас.

В случае разворота рынка вверх для спекулятивных покупок будут интересны акции «Норникеля», «Лукойла» и черных металлургов.

Несмотря на небольшое снижение доллара на мировом рынке, пара доллар-рубль вновь уйдет выше отметки 67. Кроме общей негативной волны на российскую валюту будет влиять завтрашнее возобновление покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила – это 15,6 млрд руб в день. Таким образом, поход рубля в район 65,5 вновь откладывается.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер



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