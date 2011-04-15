Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14.01.2019

Риски коррекции рынка акций высоки

После закрытия российского рынка акций в пятницу американские фондовые индексы подросли и закрылись лишь в символическом минусе. Причем даже на падении фондовой Америки сильных распродаж отечественных бумаг не наблюдалось, что свидетельствует о силе рынка. Похоже, что эта сила во многом связана с притоком средств нерезидентов.
Однако сегодня мы видим «красное» утро. Фьючерсы на индексы США падают на 0,8%, более процента теряет нефть, в минусе Азия. Формальным поводом для продаж стала негативная статистика из Китая по объемам экспорта и импорта.
Все этого говорит о том, что Индекс Московской биржи сегодня откроется с падением на 0,3-0,4%. Дальнейшая динамика отечественных бумаг будет зависеть от внешнего фона – сейчас внутренних идей кроме начала покупки дивидендных бумаг практически нет.
Таким образом ведущий российский рублевый индикатор в третий раз не сможет уйти выше уровня 2445 пунктов – эта отметка стала преградой для «быков» с начала ноября. Если «медведи» начнут доминировать, их среднесрочной целью станет район 2297 пунктов по Индексу Мосбиржи.
В тоже время открывать шорты пока очень рискованно. Мы неоднократно за последние дни видели резкое изменение настроений на позитивное на западных площадках, что выливалось в покупки и у нас.
В случае разворота рынка вверх для спекулятивных покупок будут интересны акции «Норникеля», «Лукойла» и черных металлургов.
Несмотря на небольшое снижение доллара на мировом рынке, пара доллар-рубль вновь уйдет выше отметки 67. Кроме общей негативной волны на российскую валюту будет влиять завтрашнее возобновление покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила – это 15,6 млрд руб в день. Таким образом, поход рубля в район 65,5 вновь откладывается.



Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100