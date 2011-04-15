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14.01.2019

Сигналы из Поднебесной подогревают опасения за мировую экономику

Новая торговая неделя началась с просадки фондовых индексов в Азии. В центре внимания оказались китайские данные по торговле, где импорт и экспорт не просто не оправдали прогнозов, но и резко сократились, вернув на сцену опасения замедления мировой экономики. Так, в долларовом выражении экспорт в декабре снизился на 4,4% против прогноза роста на 2,0% и предыдущего значения на уровне 5,4%, тогда как импорт сократился на целых 7,6% против ожиданий роста с 3,0% до 4,5%. Удручающая статистика подогрела страхи инвесторов, которые и без того опасаются замедления мировой экономики, обусловив впоследствии негативную динамику европейских фьючерсов, которые теряют около 0,5% перед официальным стартом торгов.
Российский рынок тоже не остался в стороне – индекс МосБиржи и РТС снижаются на 0,8% и 1% соответственно. Помимо негативного внешнего фона на отечественные бенчмарки давит медвежья коррекция на нефтяном рынке, где котировки Brent опустились под психологически значимую отметку 60 долларов за баррель, угрожая области 59,50. Рубль в ответ тоже снижается на 0,3% к доллару и евро. Завтра в России стартует налоговый период, но в этот раз вряд ли окажет поддержку «деревянному», поскольку эффект от активности экспортеров будет нивелирован возобновлением покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Ближайшая цель в паре доллар/рубль проходит в районе 67,30 руб.
Золото отметило четыре недели роста и начало новую торговую пятидневку с подъема, восстанавливаясь над уровнем $1290. Предыдущее ралли забуксовало на подходе к уровню $1300, который выступает в роли ключевого барьера для продолжения подъема цен. Для пробоя этой отметки потребуется значимый фактор давления на сегмент рисковых активов и более выраженное бегство от рисков. Пока же, в краткосрочной перспективе, тестирования этой области не предвидится, но и понижательные риски тоже ограничены, поскольку инвесторы держат руку на пульсе. Ближайшая поддержка проходит в области $1285.



Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX


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