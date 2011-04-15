В центре внимания – покупки валюты для Минфина

Неделя началась со снижения. Индекс Мосбиржи не смог обновить предыдущий локальный максимум 2450 п. Лидерами снижения стали бумаги Роснефти (-1,54%). Лидерами роста стали акции Мечела (+1,92%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 67.

В фокусе – начало покупок валюты для Минфина. В понедельник утром спекулянты пытались отыграть это на повышение, но к вечеру курс стабилизировался вблизи отметки 67, даже несмотря на снижение цены на нефть до $60 за барр. Ежедневный объем оценивается в $230 млн, или около 10% от среднего оборота на бирже. Вероятнее всего, покупки окажут слабое влияние на курс. Рост чистого экспорта, который по итогам года, вероятнее всего, превысил $200 млрд, сбалансировал отток капитала, что обеспечивает стабильность валютного курса. Пара USD/RUB в январе будет торговаться в диапазоне 66-70.

Ожидаю смешанную динамику. На динамику рынка могут сильно повлиять отчеты JP Morgan и Delta Airlines в США. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2430-2460 п. Ориентир по паре USD/RUB: 67,00-67,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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