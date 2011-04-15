Консолидация пары доллар/рубль вблизи отметки в 67 руб/долл. продолжается. По большому счету, все четыре полноценных торговых дня этого года пара большую часть времени провела вблизи этой отметки.

Сегодняшний день будет отмечен возвращением после продолжительного перерыва ЦБ на открытый рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила. В период с 15 января по 6 февраля ЦБ РФ (по поручению Минфина) купит на открытом рынке валюты на сумму в 265,8 млрд руб., соответственно ежедневный объем покупок будет составлять около 230-235 млн долл.

На горизонте ближайших месяцев каких-либо масштабных рисков для рубля от возобновления реализации бюджетного правила мы на данный момент не наблюдаем. Положительное сальдо счета текущих операций в первом квартале должно с запасом перекрывать объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила. На наш взгляд, более ощутимое влияние на валютный курс от операций может быть оказано в период второго-третьего кварталов.

В ближайшее время ключевым драйвером для рубля, вероятно, продолжит оставаться общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. Обратим внимание, что индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) в последние недели демонстрирует преимущественно позитивную динамику, достигнув отметки в 1640 пунктов (максимумы с июня прошлого года). Безусловно, большое значение для всей группы валют EM может иметь общая динамика доллара на FX (в контексте этого, определенно, внимания в ближайшие дни будет заслуживать вопрос голосования в Парламенте Британии по вопросу Brexit, и реакция глобального валютного рынка на событие).

На ближайшую неделю в качестве базового сценария для пары доллар/рубль рассматриваем диапазон 66-68 руб./долл. Для закрепления в нижней половине диапазона крайне желательно увидеть продолжение позитивной динамики всей группы валют EM.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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