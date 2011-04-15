Российский рынок акций может продолжить снижение

В понедельник рынок акций РФ закончил торги на негативной ноте в связи с общей тенденцией на мировых рынках. Новости из Китая, показавшие торможение ее экономики, сказались на результатах закрытия. Кроме этого, давление на российские акции оказало снижение цен на сырую нефть, которые, правда, в большей мере компенсировали его. При этом важным моментом было сохранение спроса на ОФЗ, который не позволял рублю заметно упасть в преддверии возобновления покупок иностранной валюты Минфином.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (-0,82%), телекоммуникационного (-0,46%) и нефтегазового (-0,28%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,18% и закрылся на отметке 2440.15 пункта. Индекс РТС снизился на 0,14% и остановился на уровне 1147.16 пункта на волне уменьшения курса рубля к американскому доллару и к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ отыграли большую часть потерь, а котировки марки WTI даже перешли на положительную территорию. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0,26%, до 60,32 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,06%, до 51,62 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии оставался под давлением на фоне ожидания возобновления покупок валют Минфином на внутреннем валютном рынке. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,17%, до 67,00 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» увеличилась на 0,19%, до 76,84 рубля за один евро на фоне консолидации пары евро/доллар на рынке форекс в ожидании итогов голосования по плану Т. Мэй в британском парламенте.

Можно предположить, что, если настроения на рынке ухудшатся на фоне продолжения падения спроса на рискованные активы и падение интереса инвесторов к активам ЕМ, то рынок акций РФ может также оказаться под давлением.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.