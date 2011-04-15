Рубль пережил декабрьский обвал цен на нефть и дождался налогового периода

В понедельник, 14 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 20 коп. (+0,40%), до 67,07 руб., курс евро - на 20 коп. (+0,26%), до 76,90 руб.

Торги на Московской бирже открылись ростом по иностранным валютам. В первой половине давление на рубль исходило от дешевеющей нефти и дорожающего доллара. Пара доллар/рубль повышалась до 67,30 руб., курс евро – до 76,90 руб. К вечеру понедельника рубль отыграл большую часть дневных потерь.

Рынок положительно отреагировал на новости о переговорах США с Китаем. Дональд Трамп заявил, что переговоры проходят успешно и он надеется достичь соглашения с Китаем.

Курс доллара стабилизировался около уровня 67 руб. Многих участников рынка сейчас волнуют валютные интервенции Банка России, которые начнутся с 15 января. Регулятор начнет ежедневные покупки валюты на сумму в 15,6 млрд руб. для Минфина в рамках бюджетного правила. Покупки продолжатся до 6 февраля.

Возобновление интервенций ЦБ РФ не окажет влияния на рынок. Оно будет нивелировано начинающимся налоговым периодом. Рубль пережил декабрьский обвал цен на нефть в конце декабря и дождался налогового периода. Объем налоговых платежей оценивается примерно 1,56 трлн руб.

Учитывая, что на площадках в Азии баррель Brent торгуется в плюсе на 0,7%, то торги откроются снижением по доллару. Сейчас нужно следить, будут ли продавцы в паре доллар/рубль активными около отметки 66,85 руб. или нет.

Крупные игроки, торгующие фьючерсом на пару доллар/рубль, продолжают удерживать короткие позиции. Они ожидают дальнейшее укрепление рубля. Ближайшая цель находится на уровне 66,50 руб. за доллар США. Ниже – пока под вопросом. По паре евро/рубль целевой уровень находится на отметке 76,50 руб., при агрессивных продажах –на уровне 76,00 руб. за евро.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари







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