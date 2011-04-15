Росту нефти мешают депрессивные инвесторы

Накануне основным фактором давления на котировки нефти, которые просели на 1%, стало обострение волнений в рядах инвесторов по поводу замедления мировой экономики и, как следствие, охлаждения глобального спроса на энергоносители. Виной всему стали удручающие показатели китайского импорта и экспорта, надавившие на все рисковые активы. Brent была вынуждена ускорить отступление, утратила отметку $60 и даже в моменте нарушила целостность уровня $59, оттолкнувшись от которого возобновила скромный подъем на утренних торгах вторника.

На самом деле все эти страхи по поводу замедления мирового ВВП и грядущей рецессии выглядят несколько преувеличенными и при этом влекут цепную реакцию, распространяясь по всем рынкам. Если говорить конкретно о Китае и его спроса не нефть, то пока волноваться не о чем – в декабре импорт сырой нефти в страну вырос почти на 30% в годовом выражении.

Да, эхо торговой войны уже дает о себе знать, и определенные дестабилизационные процессы действительно происходят, но инвесторы слишком эмоционально реагируют на любые негативные сигналы и предпочитают избавляться от риска при любой удобной возможности, опасаясь, что худшее впереди.

Такие настроения мешают развития восстановления котировок черного золота от минимумов вблизи отметки $50. Но учитывая подвижки в торговых переговорах США и КНР, «голубиную» риторику ФРС, слабые позиции доллара, высокий спрос на энергию в зимний период, а также растущую уверенность членов ОПЕК в своих способностях вернуть рынок в состояние баланса, медвежий потенциал Brent на данном этапе представляется ограниченным, и повышательные риски должны взять верх.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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