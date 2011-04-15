В фокусе –реакция на Brexit

Торговая динамика была разнонаправленной. Рынок продолжил консолидацию вблизи 2450 п. по индексу Мосбиржи. Лидерами снижения стали бумаги ММК (-2,87%). Лидерами роста стали акции Магнита (+3,42%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 67.

Минфин предложит ОФЗ. Объем аукциона составит 35 млрд руб. Будут предложены в том числе инфляционные ОФЗ на 5 млрд руб. Во вторник был большой спрос на КОБР. Я ожидаю, что размещение пройдет успешно. Признаков возобновления оттока средств из рублевых активов не наблюдается. Успех размещения – один из признаков того, что ослабление рубля до конца месяца маловероятно.

Акции Магнита (+3,42%) идут в рост без новостей. В последние дни наблюдается увеличение торговых оборотов. В то же время, объем репо снизился. Это может быть признаком закрытия большого количества коротких позиций. Не исключен также интерес долгосрочных инвесторов. Ближайшим драйвером может стать отчетность 7 февраля, может спекулятивно отыгрываться ожидание роста операционных показателей – трафика и среднего чека после длительного периода ухудшения в сегменте гипермаркетов. Ближайшая техническая цель – 4400 руб. до конца 1-го квартала.

Ожидаю смешанную динамику. Корпоративная отчетность в США пока идет относительно неплохо, но негатива может добавить реакция на провал переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Также настораживают заявления главы ЕЦБ о недостижении ориентиров по росту экономики. С другой стороны, это означает, что ставки, возможно, будут повышать медленно. Таким образом, в целом, динамика на рынке будет смешанная, позитив будет уравнивать негатив. Рынок продолжит консолидацию вблизи 2450 п. по индексу Мосбиржи. Ориентир по паре USD/RUB: 67,00-67,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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