Инвесторы не проявляли активность в ожидании важных новостей

Рынок акций РФ закончил торги во вторник с небольшими изменениями на фоне голосования по плану выхода Великобритании из ЕС, а также новых аукционов ОФЗ Минфина.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний потребительского (+0,75%) и финансового (+0,42%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний металлургического (-0,68%) и нефтегазового (-0,22%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с незначительным снижением на 0,02% и

закрылся на отметке 2439.55 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,08% и остановился на уровне 1148.03 пункта на фоне повышения курса рубля к американскому доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ заметно выросли в надежде на удачные переговоры между Китаем и США по торговле, которые могут остановить сползание мировой экономики в рецессию. Помимо этого, есть надежда, что данные по запасам нефти в США, публикуемые в среду, покажут снижение. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России подскочили на 2,19%, до 60,28 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2,85%, до 51,95 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос против евро и доллара на фоне сохраняющегося спроса на ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,18%, до 66,95 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,43%, до 76,57 рубля за один евро на фоне падения пары евро/доллар на рынке форекс в ожидании результата голосования в британском парламенте по плану премьера Т. Мэй.

Ослабление курса рубля может продолжиться, но только в случае

значительных покупок валюты со стороны Минфина, а также нового роста опасений иностранных инвесторов в отношении санкционной политики Запада против России.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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