Текущие настроения на глобальных рынках - смешанные

Текущие настроения на глобальных рынках мы склонны определять как смешанные с небольшим преобладанием локального позитива. В ходе вчерашних торгов американские фондовые индексы продемонстрировали заметный рост, прибавив 0,7-1,7%, а индекс S&P 500 впервые с первой половины декабря закрыл день выше отметки в 2600 пунктов. Из опубликованной вчера макроэкономической статистики, определенно, внимания вчера заслуживает публикация данных по инфляции производителей в Штатах (базовый показатель в годовом исчислении составил всего 2,7% при прогнозе в 2,9%) и индекса производственной активности Нью-Йорка (снижение показателя с 11.,5 пунктов до 3,9 пунктов). В некотором смысле подобная статистика подтверждает идею об отсутствии жесткой необходимости Федрезерву в ближайшее время повышать ставку.

Сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах продолжается. Вчера внимания к себе приковывали результаты двух банков JP Morgan и Wells Fargo (показатели прибыли на акцию первого из них не дотянули до прогнозов, второго – напротив, немного превысили). Сегодня в центре внимания будут показатели Bank of America, Goldman Sachs, BlackRock и Alcoa, какой-либо явной тенденции в отчетах пока не вырисовывается.

Уже вечером вчерашнего дня в Парламенте Британии состоялось голосование по поддержке соглашения о Brexit, которое оказалось провальным (соотношение голосов 202-432). Лидер оппозиционной лейбористской партии Д.Корбин после голосования внес в Парламент предложение о вынесении вотума недоверия Мэй. Сама же Т.Мэй отмечает, что подготовит план дальнейших действий по Brexit к следующему понедельнику. По факту какого-либо масштабного влияния на глобальные рынки голосование не оказало.

Российский фондовый рынок закрыл торги вторника вблизи нулевой отметки. Локальное ухудшение сантимента в отношении российских активов может оказывать решение Сената США начать рассматривать резолюцию о несогласии снять санкции с РусАла и EN+, но не считаем на данный момент это ключевым драйвером для российского рынка. Индекс Мосбиржи последние пять торговых дней большую часть времени проводит в диапазоне 2400-2450 пунктов, сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса вблизи верней границы диапазона.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.