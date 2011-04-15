Рубль настроен на укрепление, «быки» ждут сильной новости для атаки

Во вторник, 15 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 11 коп. (-0,17%), до 66,96 руб., курс евро - на 49 коп. (-0,65%), до 76,40 руб.

Вчерашний день завершился для рубля благополучно. Торги на Московской бирже открылись небольшим ростом по рублевым парам, но к закрытию торгов рубль отыграл все потери и вышел в плюс на фоне дорожающей нефти и обвала евро на рынке Форекс.

Если рассматривать торговлю за последние шесть дней, то в паре доллар/рубль прослеживается боковое движение. К среде его границы сузились с 66,67 – 67,45 руб. до 66,92 – 67,16 руб. Трейдеры ждут какого-то события, которое могло бы стать триггером для выхода цены из сформировавшегося диапазона.

Учитывая, что начинается налоговый период и технические факторы находятся на стороне продавцов, мне ближе прорыв уровня 66,85 руб. и падение курса доллара до 66,50 руб. Для пары евро/рубль ближайшая цель находится на уровне 76,00 руб.

На торгах в Азии баррель Brent стоит $60,63 (0,21%). Нефть дорожает на фоне информации о шагах Китая по оживлению экономического роста. Напомним, что Народный банк Китая усилит меры по поддержке экономики улучшением доступности кредита для небольших компаний, сокращением налогов, увеличением инвестиций в инфраструктуру.

Дополнительную поддержку рынку энергоносителей оказал отчет Американского института нефти. Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю сократились на 650 тыс. баррелей. Отчет слабенький, так как значительно увеличились запасы нефтепродуктов. Запасы бензина выросли на 5,99 млн баррелей, дистиллятов – на 3,21 млн баррелей.

На американской сессии выйдет отчет Минэнерго США. По прогнозу ожидается сокращение запасов сырой нефти на -2,5 млн барреле, до 437,2 млн баррелей.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари









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