Нефть покупают на попытках падения

Во вторник на подходе к отметке $59 нефть марки Brent встретила покупателей и перешла к восстановлению. К концу дня цены отвоевали уровень $60 и даже едва не дошли до области $61. Первые в этом месяце попытки коррекции привели к выкупу актива, что подтверждает улучшение настроя рынка после агрессивных распродаж в конце прошлого года.

Отчет API отразил сокращение запасов сырой нефти в четыре раза меньше, чем прогнозировалось – всего на 650 тыс. баррелей, тогда как запасы бензина выросли почти на 6 млн баррелей, а запасы дистиллятов на 3,2 млн. Цены практически не отреагировали на релиз и продолжают демонстрировать небольшой восходящий уклон на утренних торгах в среду.

Сегодня выйдет официальный отчет Минэнерго, который может вызвать более заметную реакцию рынка, особенно если сильно отклонится от прогнозов по динамике запасов или отразит возобновление роста добычи, которая в последнее время стагнирует.

В поддержку черного золота выступает оптимизм мировых инвесторов, которые расценили результаты голосования в британском парламенте (Мэй ожидаемо потерпела поражение) как рост вероятности проведении повторного референдума.

С технический точки зрения главная задача Brent на данный момент – удержаться над уровнем $59 и в идеале продемонстрировать дневное закрытие над $61, чтобы подтвердить возобновление восстановления после непродолжительной паузы.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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