Вчерашний торговый день был отмечен общим укреплением практически всей группы валют развивающихся стран – российский рубль, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,6-2,1%, а пара доллар/рубль опускалась к отметке в 66,25 руб/долл. (минимумы с первой половины декабря). Объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили 3,1 млрд долл. (более высокие по сравнению с предыдущими четырьмя торговыми днями, но не настолько, чтобы выбиваться из общей тенденции).

Некоторую поддержку всей группе валют EM вчера могло оказывать локальное улучшение риск-аппетита на глобальных рынках. Причем отметим, что развивающиеся рынки за последнюю неделю смотрятся лучше развитых – рост MSCI EM за последние пять торговых сессий составляет 1,5% против 0,8% по MSCI World, что также в некоторой степени демонстрирует улучшение сантимента в отношении EM. При этом индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) на протяжении последних дней консолидируется преимущественно под отметкой в 1640 пунктов, и преодолеть данный рубеж пока не удается. На наш взгляд для сохранения позитивного импульса в валютах EM необходим либо новый импульс к росту рисковых активов на глобальных рынках, либо заметное снижение в индексе доллара. Без поддержки данных факторов есть риски локальной коррекции.

Из внутренних историй отметим постепенное приближение пика налоговых выплат. В период 25-28 января российские компании будут выплачивать НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (суммарный объем платежей в этот период мы оцениваем в 1,04 трлн руб.). Влияние фактора налогов на валютный курс в этом месяце, на наш взгляд, будет не столь высоко (внешние условия для рубля важнее).

На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 руб/долл. Фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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