Рубль вырос вслед за спросом на ОФЗ

Разнонаправленная динамика на рынке акций РФ была обусловлена

неопределенностью на мировых рынках из-за ожидания снижения роста

мировой экономики и кризиса Brexit. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,18%) и финансового (+0,81%) секторов. Под давлением находились бумаги компаний нефтегазового (-0,69%) и металлургического (-0,59%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,20% и закрылся на отметке 2434.60 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,43% и остановился на уровне 1152.99 пунктов на волне возобновления роста курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали после публикации данных от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали большее снижение, чем ожидалось. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,20%, до 60,52 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,59%, до 51,80 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии продолжил расти по отношению к евро и доллару на фоне удачного размещения ОФЗ Минфином. Пока рынок не реагирует на возобновление покупок валюты ЦБ в интересах Минфина. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,75%, до 66,46 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,90%, до 75,72 рублей за один евро.

Судя по ситуации на рынках, инвесторы откликаются скорее на высокий спрос на ОФЗ, чем на покупки валюты Минфином, которые, вероятнее всего, осуществляются крайне осторожно. Можно предположить, что локальное укрепление рубля будет происходить только на фоне спроса на ОФЗ. Если он ослабнет, то и рубль окажется под давлением.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.