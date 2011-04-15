Аукционы Минфина поддержали «быков» в рубле. Где предел его укрепления?

В среду, 16 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 59 коп. (-0,88%), до 66,36 руб., курс евро - на 79 коп. (-1,04%), до 75,61 руб.

Торги по доллару и евро открылись снижением. Основную поддержку российской валюте оказывали нефтяные котировки и положительная динамика индекса RGBI (индекс государственных облигаций России).

Цена на нефть сорта Brent закрылась на уровне $61,34 за баррель. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 2,68 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Отчет нельзя назвать позитивным, поскольку значительно увеличились запасы нефтепродуктов. Запасы бензина выросли на 7,5 млн баррелей (прогноз был 3 млн баррелей), запасы дистиллятов - на 2,97 млн баррелей (+1,35 млн баррелей).

Министерство финансов России 16 января провело три аукциона по продаже ОФЗ, в результате которых были размещены бумаги на 33,44 млрд рублей из предложенных на 35,142 млрд рублей. Общий спрос на три выпуска ОФЗ составил 83,37 млрд руб. Индекс RGBI отреагировал ростом на 0,26%, до 136,51.

Пара доллар/рубль пробила многодневную поддержку на отметке 66,80 руб., опустившись до 66,24 руб. Уровень 66,05 руб. является для меня важной поддержкой. Если он не устоит, то идем тестировать ключевую поддержку на отметке 64,90 руб. за доллар США, которая формировалась два месяца (октябрь и ноябрь). Если пойдём к ней, то можете забыть про негативные новости для рубля. Участники рынка их проигнорируют. Они будут закрывать свои длинные позиции, чтобы не получить убыток от инвестиций.

На торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,46%, до $66,50. Я думаю, при открытии торгов это снижение не будет учитываться по техническим факторам. Чтобы нефтяные котировки стали оказывать негативное влияние на рубль, им нужно упасть ниже $60,40. В первой половине дня я ожидаю от пары доллар/рубль колебаний в диапазоне 66,25 – 66,50 руб.

Курс европейской валюты находится под давлением со стороны неопределенной ситуации вокруг Brexit после отказа британского парламента поддержать соглашение по выходу Великобритании из ЕС. Цель по евро остается на уровне 75,27 руб.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари







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