Инвесторы осторожны, нефть держится неплохо

В Азии региональные индексы снова оказались без четко заданного вектора движения. Одним из сдерживающих факторов послужили сообщения о том, что американские власти проводят расследование в отношении китайской Huawei, которая подозревается в похищении коммерческой информации у партнеров в США. Также стало известно, что правительство Германии может исключить Huawei от создания сетей 5G.

Так, китайский Shanghai Composite снизился на 0,12%, гонконгский Hang Seng – на 0,18%, японский Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,2%, а южнокорейский Kospi прибавил 0,13%. Американские фьючерсы тоже утратили импульс и торгуются с понижением на 0,3%, что может подтолкнуть индексы Европы к нейтральному открытию – внешний негатив будет компенсирован сохранением Мэй на посту премьер-министра по итогам вчерашнего голосования по вынесению вотума недоверия.

Нефть марки Brent тестирует отметку $61 после вчерашнего умеренного роста. Медвежий отчет Минэнерго не помешал росту цен, несмотря на то, что добыча на прошлой неделе подскочила на 200 тыс. баррелей и достигла нового рекорда на уровне 11,9 млн баррелей в день, а запасы бензина резко выросли. При этом запасы сырой нефти сократились чуть сильнее прогнозов, на 2,68 млн баррелей.

Трейдеры отмахнулись от американского релиза в ожидании ежемесячного отчета ОПЕК, который будет опубликован сегодня. Если картель укажет на перспективы возвращения мирового рынка в состояние баланса благодаря усилиям группы ОПЕК+, это может слегка поддержать цены, но учитывая осторожный настрой мировых инвесторов, существенного подъема цен до конца недели вряд ли стоит ожидать. Для Brent по-прежнему очень важно удержать позиции над уровнем $60.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX



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