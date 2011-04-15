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17.01.2019

Сланцевые производители США снова наступают

После неоднозначных колебаний внутри дня, к концу торгов среды Brent взяла себя в руки и продемонстрировала рост, завершив торги над уровнем $61, который тестирует сегодня в ходе утренних торгов. От минимумов, отмеченных в конце прошлого года, цены восстановились более чем на 20% и могут продолжить укреплять свои позиции в дальнейшем.
Примечательно, что цены выросли несмотря на медвежий отчет Минэнерго, где шок вызвали показатели добычи. После нескольких недель стагнации, американские сланцевики возобновили активность, нарастив производство сырой нефти сразу на 200 тыс. баррелей в сутки – до нового рекорда на уровне 11,9 млн баррелей. Также отчет показал агрессивный рост запасов бензина, на 7,5 млн баррелей. Теперь запасы на 6% превышают средне пятилетнее значение. При этом запасы сырой нефти упали немного сильнее прогнозов, на 2,7 млн против ожиданий на уровне -2,5 млн.
Утром в четверг рынок показал небольшую отложенную реакцию на релиз, но в целом довольно стойко перенес новый рекорд по сланцевой добыче. Частично нивелирует этот негатив обещание властей КНР поддержать экономику дополнительными стимулами, а также недавние заверения Саудовской Аравии в эффективности новой сделки ОПЕК+.
До конца недели «американский» фактор может ограничить потенциал роста Brent, хотя внести коррективы в настроения инвесторов могут также сегодняшний ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти и завтрашний отчет МЭА. До конца торговой пятидневки котировкам нужно удержаться над уровнем $60 для продолжения восстановления в дальнейшем.




Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

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