В четверг трейдеры проявили оптимистичный настрой, связанный с хорошей отчетностью западных компаний, а также ожиданиями прогресса в отношениях между США и КНР в сфере торговли. Из внутренних корпоративных новостей, судя по характеру торгов, участники рынка обратили внимание на назначение бывшего гендиректора Ленты Я. Дюннинга президентом Магнита (MGNT) – акции последнего подорожали на 4.7%. АФК Система (AFKS) подорожала на 3.0%, Татнефть (TATN) – на 1.7%, Лукойл (LKOH) и Ростелеком (RTKM) – на 1.1%.

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЧТПЗ (CHEP) подорожали на 16.7%, Самараэнерго (SAGO) – на 9.9%, Ашинского метзавода (AMEZ) – на 6.7%, ТГК-2 (TGKB) – на 5.8%.

Фондовые индексы США повысились в среднем на 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение. В прессе США появились сообщения о предложении Казначейства снизить пошлины на импорт из Китая – сообщения не были подтверждены Казначейством, но вызвали некоторый оптимизм на рынке акций США, который был поддержан высказыванием главы ФРБ Чикаго Ч. Эванса о готовности не спешить с подъемом процентных ставок. Улучшение внешнего фона может способствовать восстановлению спроса и на российском рынке. С позиций технического анализа, в случае подтверждения пробоя уровня 1150 пунктов по индексу РТС станет возможным заметное повышение. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление движения в направлении отметки 66.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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