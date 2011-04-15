Рынок акций имеет хорошие шансы закрепиться выше сопротивления 2445

Внешний фон для российского рынка акций в первой половине дня складывается очень неплохой. После вчерашнего роста американских индексов на 0,5%, фьючерсы на них прибавляют сегодня с утра четверть процента. Более чем на процент растет нефть.

Все это говорит о том, что наш рынок акций откроется с ростом около 0,2% и, судя по настрою, вполне может пойти вверх. Но, конечно, итоги для определятся динамикой фондовой Америки. Если внешние настроения будут позитивные, рынок акций вполне может избежать пусть и не большой, но все-таки традиционной пятничной коррекции.

Пока на финансовом горизонте рисков не видно, Штаты находятся в восходящем тренде, поэтому лонги в принципе через выходные переносить относительно безопасно. Но эти рассуждения верны лишь в том случае, если сегодня Индекс Мосбиржи уйти существенно выше сопротивления 2445 пунктов. Все желания зафиксировать прибыль рано или поздно наталкивались на покупки и после консолидации в районе сопротивления у индекса достаточно сил, чтобы пробить сопротивление.

Из бумаг интересен прежде всего Сбербанк, который закрылся вчера на сопротивлении 203-204 руб и готов открыть себе дорогу на 115 руб. Рекомендуем продолжать удерживать длинные позиции по «Лукойлу» и «Норильскому Никелю». Не закончилось и ралли в префах Сургута.

Ждем движение пары доллар-рубль ниже отметки 66. Однако не стоит забывать, что впереди у российской валюты диапазон 65-65,5 руб за доллар, от которого в последние месяцы происходил разворот. Вряд ли рубль сейчас пробьет данный уровень с первого раза. Поэтому шорты по паре доллар-рубль в районе 65,5 лучше прикрывать.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер



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