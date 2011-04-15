Ничего не мешает рублю чувствовать себя уверенно

В четверг, 17 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» не изменился и составил 66,36 руб., курс евро упал на 2 коп. (-0,02%), до 75,58 руб.

Рубль вчера коррелировал с нефтяным рынком. На фоне снижения цен на нефть на Brentдо $60,02 курс доллара повышался до отметки 66,69 руб., курс евро – до 75,93 руб. Затем с их ростом до $61,52 за баррель рубль у доллара отыграл все потери, а к евро вышел в небольшой плюс.

Помимо дорожающей нефти поддержку национальной валюте продолжает оказывать возросший спрос на ОФЗ со стороны инвесторов. Это подтвердили успешные аукционы Минфина, проведенные в среду. Шатдаун в США помешал ввести новые санкции против России, поэтому, пока нефть дорожает, рубль будет укрепляться. В связи с этим рубль чувствует себя достаточно уверенно.

На торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,91%, до $61,71. На спот рынке за один доллар дают 66,37 руб. По идее, рынок должен открыться снижением примерно на уровне 66,13 руб. Рискну на сегодня рассмотреть пробой уровня 66 руб. и ослабление американской валюты до 65,83 руб. По паре евро/рубль жду падения до 75,25 руб. Технически продавцам иностранных валют ничего не мешает достигнуть обозначенных целевых уровней перед выходными.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари





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