Торговые отношения Вашингтона и Пекина снова в центре внимания

Сообщениях Dow Jones о том, что Вашингтон обдумывал отмену китайских тарифов, чтобы ускорить заключение торговой сделки, оживили инвесторов, которые активизировали покупки акций еще на торгах в США. Вскоре эти слухи были опровергнуты в Министерстве финансов, которое сообщило, что ведомство не давало подобных рекомендаций по пошлинам. Однако этого оказалось достаточно, чтобы вдохнуть оптимизм в фондовые площадки, который перекинулся на Азию.

Несмотря на опровержения, участники рынка решили, что дыма без огня не бывает, и возродили надежды на то, что две страны в скором времени все же придут к консенсусу по ключевым торговым вопросам. Напомним, китайский вице-премьер в конце месяца прибудет в США для проведения нового раунда переговоров. Японский Nikkei 225 подрос на 1,29%, китайский Shanghai Composite набрал без малого 1,5%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,22%, а южнокорейский Kospi подорожал на 0,72%, показав самый скромным внутридневной подъем среди своих коллег по АТР. Учитывая повсеместное оживление интереса к риску, Европа тоже может продемонстрировать рост на открытии сессии.

На валютном рынке доллар растет против иены и фунта, но снижается в паре с евро, который пытается перейти к восстановлению после трех дней снижения. Евро/доллар встретила поддержку на уровне 1.1370 накануне и предпринимает очередные попытки тестирования уровня 1.14.

Продолжающийся шатдаун правительства США пока не оказывает существенного давления на доллар, однако разговоры о его негативных последствиях усиливаются и на определенном этапе могут привести к новой волне ликвидации длинных позиций по американской валюте. Сегодня Штаты опубликуют данные по промпроизводству, использованию производственных мощностей и потребительскому доверию Мичиганского университета. Ухудшение показателей способно несколько ослабить позиции валюты под занавес недели, как и дальнейшее улучшение отношения к риску.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX



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