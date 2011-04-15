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21.01.2019

Рынок приближается к максимуму

Неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи обновил максимум с начала октября. Снижались против рынка бумаги Аэрофлота (-1,89%). Лидерами роста второй день подряд стали акции En+ (+12,93%), они растут на ожидании снятия санкций. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66 … 66,50.
Нерезиденты начали проявлять интерес к ОФЗ. Минфин сообщил о том, что иностранные инвесторы купили 40% объема последнего размещения. Ранее предполагалось, что участие нерезидентов было не столь активным. Это может означать, что иностранные инвесторы оптимистично оценивают устойчивость рубля в 1-м квартале, а также ориентируются на сохранение ключевой ставки в США в этот период. Свою роль, возможно, сыграл рост цены на нефть в начале года и слабая реакция экономики на рост НДС. Продажи ОФЗ нерезидентами могут возобновиться при росте курса USD/RUB выше 70, что может произойти не ранее, чем через 1-1,5 мес., а при отсутствии внешних шоков – еще позднее.
Ожидаю боковую динамику. Рынок в США закрыт, что станет поводом для низкой торговой активности. Индекс Мосбиржи вряд ли обновит максимум в понедельник, но может приблизиться к 2500 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-66,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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