Оптимизм на глобальных рынках сохраняется, но отдельные факторы риска пока не нивелированы. В конце прошлой торговой недели рисковые активы продолжили движение наверх – американские индексы прибавили 1-1,4% а индекс S&P 500 достигал отметок в 2670-2675 пунктов (максимумы с первой половины декабря). Тема торговых противоречий США-Китай остается на повестке дня, и недавние комментарии источников Bloomberg о готовности Китая предложить шестилетний план покупок американских товаров для выравнивания торгового дисбаланса в некоторой степени свидетельствуют о продолжающейся работе сторон по поиску компромисса. В то же время «проблемной точкой» в соглашении остается вопрос защиты интеллектуальной собственности, и, согласно комментариям того же Bloomberg, большого прогресса в этом направлении пока не наблюдается.

Сегодня в Азии, определенно, значительного внимания инвесторов заслуживала публикация оценки китайского ВВП за 4 кв. 2018 г. – показатель в годовом исчислении ожидаемо снизился с 6,5% до 6,4% (напомним, что на прошлой неделе в СМИ фигурировали комментарии, согласно которым в декабре на закрытой центральной рабочей конференции по экономике КНР было принято решение снизить целевое значение роста ВВП Китая до 6–6,5% в 2019 г.). При этом статистика по промпроизводству и розничным продажам превысила показатели консенсус-прогнозов (5,7% и 8,2% соответственно, против прогнозов в 5,3% и 8,1%), поэтому охарактеризовать сегодняшнюю статистику как однозначно негативную вряд ли рационально.

Сегодня торговая активность на глобальных рынках может быть невысокой – американские торговые площадки будут закрыты в связи с празднованием в Штатах Дня Мартина Лютера Кинга. Напомним, что уже с завтрашнего дня в Давосе стартует ежегодный экономический форум, новости с которого также могут оказываться в центре внимания инвесторов.

Российский фондовый рынок в пятницу прибавил более 1% по индексу Мосбиржи, сумев выйти из диапазона 2400-2450 пунктов, в котором находился большую часть времени на горизонте последней недели. Учитывая сохранение умеренно-позитивного аппетита к риску, в ближайшие пару торговых сессий следующей целью для индекса может стать диапазон 2480-2500 пунктов.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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