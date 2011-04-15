Интерес инвесторов к активам EM вырос

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в «зеленой» зоне на фоне

публикации сильных данных объема промышленного производства в США, которые способствовали росту оптимизма на рынках в отношении

американской экономики. Эти цифры не только поддержали фондовый рынок в Америке, но и в Европе, а также в РФ.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+2,22%), телекоммуникационного (+0,64%) и

нефтегазового (+0,52%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги уверенным ростом на 1,06% и закрылся на отметке 2473.61 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 1,67%, и остановился на уровне 1176.42 пункта на фоне роста курса рубля относительно американского доллара и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ получили поддержку на волне позитивных данных экономической статистики из США. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 2,47%, до 62,69 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,78%, до 53,52 доллара за баррель.

На валютном рынке курс рубля к концу регулярной торговой сессии

повысился, следуя за общими положительными настроениями на рынках и ростом котировок черного золота. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,21%, до 66,24 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» упала на 0,38%, до 75,30 рубля за один евро.

Мы ожидаем, что позитив на российском рынке акций сохранится до

подведения итогов встречи между Д. Трампом и Си Цзиньпином, а курс рубля локально укрепится.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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