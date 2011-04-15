Рынок акций нацелился на рекорд

В пятницу Индекс Мосбиржи уверенно закрепился выше верхней границы бокового канала на уровне 2445 пунктов, что открыло путь к историческим максимумам.

После завершения российских торгов акциями фондовая Америка еще немного подросла, но сегодня с утра фьючерсы на американские индексы в легком минусе. Поэтому ждем открытия вблизи достигнутых уровней.

Сегодня американский фондовый рынок торговаться не будет в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому внимание будет приковано к фьючерсам, которые будут котироваться до 21.00 мск.

Как правило, в выходной день волатильность фьючерсов снижается, и не исключено, что российский рынок акций воспользуется этим и будет жить по собственным законам. Целью роста Индекса Мосбиржи является отметка 2500 пунктов, где может последовать фиксация прибыли. Однако все будет определяться притоком западных денег, объем которого с начала года составил порядка 0,5 млрд долларов, что внесло большой вклад в подъем рынка в целом.

Выше сопротивления 204 руб ушел и Сбербанк. Теперь целью его роста станет район 217 руб. Сегодня мы рекомендуем обратить внимание на бумаги крупнейшего российского банка, а также акции Мосбиржи.

Акции металлургов сегодня менее интересны к покупкам прежде всего из-за ожидания продолжения укрепления рубля. Также им нужен перерыв после хорошего подъема ранее.

Это в какой-то мере касается и нефтянки, но вот только нефть пытается протестировать на прочность 63 доллара за баррель, вдохновленная пятничной статистикой о сильном снижении числа нефтедобывающих скважин в США.

Решение S&P о сохранении рейтинга России не окажет влияния на ход торгов. Более того, новость умеренно-негативная, поскольку из текста релиза складывается впечатление, что рейтинговое агентство скорее готово снизить рейтинг, нежели его повысить.

Ждем продолжения несильного укрепления рубля. Но потенциал роста российской валюты ограничен диапазоном 65-65,5 руб за доллар – для его пробития нужны новые внутренние драйверы, либо еще одна волна оптимизма на мировом финансовом рынке.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.