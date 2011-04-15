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21.01.2019

Рубль сохраняет тенденцию к укреплению. Где предел роста?

В пятницу, 18 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 9 коп. (-0,14%), до 66,27 руб., курс евро – на 29 коп. (-0,02%), до 75,29 руб.
В ходе пятничных торгов курс рубля закрылся ростом против иностранных валют. Укреплению рубля способствовали повышение цен на нефть и ослабление единой валюты на рынке Форекс. Баррель нефти марки Brent подрос до $62,95. Пара евро/доллар снизилась до 1,1353.
Цена на нефть перешла к росту после того, как отчет ОПЕК показал, что её добыча резко упала в прошлом месяце. Дополнительная поддержка для рубля исходила от ожиданий инвесторов, что торговые переговоры между США и Китаем завершатся заключением приемлемой сделки для обеих сторон. Курс доллара снизился до 66,12 руб., курс евро – до 75,13 руб.
Новая неделя тоже может оказаться позитивной для национальной валюты. Поддерживать рубль будет начавшийся налоговый период, а вместе с ним дорожающая нефть.
Правительство Соединенных Штатов, которое частично приостановило работу 22 декабря, по-прежнему остается без финансирования. Государственные служащие работают без зарплаты. «Шатдаун» связан с разногласиями по поводу выделения бюджетного финансирования на строительство стены на границе США с Мексикой. До тех пор, пока ситуация не разрешится, про антироссийские санкции можно не вспоминать.
Пара евро/рубль достигла ключевой поддержки. Учитывая, что на торгах в Азии евро подорожал к доллару, то не стоит сегодня ожидать дальнейшего падения. Полагаю, что уровень 75,20 руб. за евро устоит. По доллару я сохраняю цель на уровне 65,83 руб.



Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари




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