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21.01.2019

Нефть ставит перед собой новые цели

В пятницу цены на нефть торговались довольно активно – Brent в момент е поднималась до области $63, которая теперь представляет собой ключевую ближайшую цель для нового восходящего прорыва, тогда как в нижней части графика важная психологическая поддержка проходит на уровне $60.
Участники рынка переваривают новости сразу с нескольких фронтов. Если говорить о торговых переговорах, то здесь у сторон, похоже, возникли некоторые трудности с разрешением вопроса безопасности интеллектуальной собственности. А статистика из Китая тем временем продолжает сигнализировать о замедлении мирового роста. По итогам 2018 года ВВП страны, как и ожидалось, вырос на 6,6%, а это минимальные за 28 лет темпы.
С другой стороны, в пользу дальнейшего роста цен говорит отчет Baker Hughes, отразивший падение активных нефтяных буровых в США сразу на 21 шт. до 852 единицы – максимально почти за три года. Также повышению цен способствует такой фактор как взрыв на мексиканском трубопроводе, принадлежащем госкомпании Pemex, что вызвало перебои поставок бензина в стране. Рынок традиционно позитивно реагирует на подобные геополитические факторы, однако этот положительный эффект вряд ли будет долгим.
Сегодня американские фондовые площадки будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, а значит, во второй половине дня активность на рынке черного золота может оказаться пониженной. В целом факторы в пользу покупок Brent присутствуют, но уверенный пробой уровня $63 вряд ли произойдет в краткосрочной перспективе. После пробоя этой отметки баррель нацелится на $64,50.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ







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