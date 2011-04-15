Рубль снизился из-за пассивности на рынках

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в «красной» зоне на волне явного нежелания инвесторов проявлять активность на фоне выходного дня в США.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+2,54%) и потребительского (+0,78%) секторов. Под давлением оказались бумаги компаний нефтехимического (-0,12%) сектора.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,22% и закрылся на отметке 2468.25 пункта. Индекс РТС закрылся падением на 0,45% и остановился на уровне 1171.09 пункта на волне снижения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли после утреннего

снижения, при этом продолжая консолидироваться в боковом диапазоне. Участники торгов ждут итога встречи между США и Китаем по торговле, а также первых результатов реализации договоренностей ОПЕК+ по снижению объемов добычи сырой нефти. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,40%, до 62,95 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,08%, до 54,20 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу торгов снизился на волне общей

пассивности инвесторов в связи с выходным днем в США. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,18%, до 66,39 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,18%, до 75,43 рубля за один евро.

Можно предположить, что если цены на сырую нефть продолжат

поступательный плавный рост, а спрос на ОФЗ восстановится, то рубль может также получить поддержку.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.