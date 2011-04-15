Рынок нефти между двух огней

В понедельник котировки черного золота попытались вырасти и в моменте обновили максимум 2019 года непосредственно вблизи отметки $63, однако к концу дня вернулись на исходные позиции, не сумев удержать позиции. Более того, на утренних торгах во вторник Brent продолжает отступление от новых максимумов, утратив уровень $62.

Нерешительность и склонность к консолидации объясняется влиянием противодействующих факторов, господствующих в сырьевом сегменте. С одной стороны, инвесторов греет надежда на то, что Трамп не продлит послабления для ряда покупателей иранской нефти после истечения, что вкупе с усилиями ОПЕК позволит мировому рынку вновь обрести баланс или даже выйти на дефицит предложения, что естественным образом подтолкнет котировки вверх.

К слову, если Вашингтон откажется продлевать исключения для восьми стран, добыча нефти в Иране упадет ниже 2,5 млн баррелей в день. Напомним, по состоянию на конец 2018 года объем производства в обремененной санкциями стране упал до 2,7 млн баррелей против среднего значения за 2017 год на уровне 3,8 млн баррелей в день.

С другой стороны, присутствует угроза дальнейшего роста сланцевой добычи. На прошлой неделе буровая активность в США резко снизилась, но это следствие недавнего обвала цен. Так что по мере восстановления рынка число активных установок может возобновить рост, а вместе с ним – и производство.

Локально бычий потенциал Brent накануне ограничил прогноз МВФ, который предполагает, что в 2019 и 2020 годах средняя цена упадет ниже $60. В краткосрочной перспективе, если настроения инвесторов на фондовых рынках не улучшится, цены сохранят медвежий уклон, но потенциал снижения будет ограниченным.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.