Спрос на ОФЗ может составить 60-70 млрд рублей

Преобладала боковая динамика. Лидерами роста стали акции Россетей (+5,56%), игроки не оставляют попыток отыграть дивидендные истории в сетевых компаниях. Аутсайдерами стали бумаги Алросы (-2,49%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 66,5.

В фокусе операционные результаты Х5 (+2,97%). Ожидается, что выручка превысит 1,5 трлн руб. Годовой рост продаж по итогам 9 мес. 2018 года составил около 18%, мы полагаем, что ритейлер сохранил динамику выручки. В декабре компания достигла уровня 14 тыс. открытых магазинов. Ситуация с созданием объединенной компании на базе активов Дикси, КиБ и Бристоля, на мой взгляд, не оказывает влияния на ситуации в секторе, хотя процесс слияний и поглощений не окончен.

Минфин проведет аукцион ОФЗ. На прошлой неделе размещение прошло успешно, интерес проявили нерезиденты. Полагаю, что, несмотря на негативный внешний фон, размещение пройдет успешно, спрос может составить 60-70 млрд руб., что вдвое превышает предложение. На динамику рубля, скорее всего, аукцион существенно не повлияет из-за негативной динамики на рынке нефти.

Ожидаю слабонегативную динамику. Отрицательным драйвером является внешний фон, но ситуация пока не вызывает особой тревоги. Ориентируюсь на диапазон: 2430-2460 п. по индексу Мосбиржи. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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