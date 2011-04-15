Настроения на глобальных рынках пока близки к нейтральным

После уверенного роста в начале года последние пару торговых сессий прошли в коррекционных настроениях. Какого-либо масштабного продвижения по основным факторам риска не наблюдается, драйверов для роста волатильности пока не хватает.

Ключевыми темами на рынках остаются идеи общего замедления темпов роста мировой экономики (и реакции на данную тенденцию со стороны монетарных и фискальных властей), торговых противоречий США-Китай, а также локальных тем продолжающегося уже больше месяца шатдауна в Штатах и все никак не происходящего выхода Британии из ЕС. И в целом, по большому счету, за последние дни ситуация по этим линиям не сильно изменилась.

Напомним, что в начале недели МВФ понизил прогноз по темпам роста мировой экономики на этот год с 3,7% до 3,5%, что отчасти оказало негативное влияние на рисковые активы, однако в целом идея замедления экономического роста на текущий момент уже стала общерыночным консенсусом, поэтому не думаем, что негативное влияние пересмотра прогнозов МВФ на рынки может быть продолжительным. По теме торгового соглашения США-Китай значимых новостей также пока не хватает – стороны дают позитивную оценку ходу дискуссии, но, согласно источникам СМИ, продвижения в вопросе защиты интеллектуальной собственности пока не удается достичь. Что касается вопроса шатдауна, то вчера представители республиканской и демократической партии в Сенате согласовали вариант разрешения проблемы, идея которого состоит в раздельном рассмотрении предложений Д.Трампа о выделении бюджетных средств на строительство стены и средств на работу федерального Правительства до 8 февраля, но газета NYT отмечает, что данному проекту сложно будет набрать необходимое квалифицированное большинство. Отсутствие явных драйверов пока заставляет нас в краткосрочной перспективе смотреть нейтрально на глобальные рынки.

Российский фондовый рынок закрыл вчерашние торги вблизи нулевой отметки по индексу Мосбиржи. В базовом сценарии сегодня ориентируемся на диапазон 2450-2480 пунктов. Среднесрочно по-прежнему считаем рынок интересным и при улучшении аппетита к риску на глобальных рынках на горизонте ближайшей пары недель видим шансы на обновление исторических максимумов по индексу.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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