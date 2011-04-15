Во вторник покупатели не проявляли высокой активности в секторе высоколиквидных бумаг из-за ухудшения внешнего фона. Неопределенность в отношении финансирования правительства США, параметров предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС и перспектив отношений США и КНР в сфере торговли дополнилась ухудшением прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики, что стало поводом к повышению волатильности по западным фондовым индексам. В итоге акции ММК (MAGN) подешевели на 1.5%, НЛМК (NLMK) – на 1.2%, МТС (MTSS) – на 0.6%, Аэрофлота (AFLT) – на 0.5%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 13.5%, Россетей (RSTI) – на 5.6%. Тем временем Ярославнефтеоргсинтез (JNOS) подешевел на 12.2%, Томская распределительная компания (TORS) – на 7.8%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 4.3%.

Фондовые индексы США понизились на 1.2% - 1.9%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается некоторая коррекция вниз.

По данным технического анализа, в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 1150 п. – 1170 п. по индексу РТС. Внешний фон не дает оснований для продаж, но по-прежнему оказывает давление на активность инвесторов. Впрочем, действие факторов неопределенности в ближайшее время может ослабнуть. Так, в сенате США на четверг назначено голосование, положительный исход которого позволит обеспечить финансирования работы правительства в течение трех недель. Тем временем оппозиционная партия лейбористов в Великобритании, как сообщается, готова рассмотреть возможность переноса срока Brexit, чтобы избежать неконтролируемого выхода страны из состава ЕС. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации в диапазоне 66.0 – 66.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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