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23.01.2019

Нефти нужен отвлекающий фактор

Во вторник нефть подешевела более чем на 2%. Brent, которая в моменте не удержалась над уровнем $61, коснулась минимума в районе $60,46, к концу торговых суток восстановилась от дневных минимумов почти на 100 пунктов. На утренних торгах в среду котировки пытаются возобновить подъем.
Ралли черного золота забуксовало в основном из-за новой волны опасений за самочувствие мировой экономики, от которого напрямую зависят перспективы спроса на энергоносители. Поэтому обновленные прогнозы МВФ, которые изменились в худшую сторону, рынок воспринял болезненно.
Для нового рывка вверх, который привел бы котировки к новым целям после пробоя уровня $63, участникам рынка нужно отвлечься от переживаний по поводу глобальной экономики и переключиться на другие, возможно, внутренние сигналы.
Так, поддержку ценам может оказать статистика по запасам в США в рамках сегодняшнего отчета API, который выходит с задержкой на один день из-за праздника в понедельник. А завтра официальные данные Минэнерго определят настрой игроков до конца этой недели.
Если добыча не обновит рекорд, а запасы сократятся, Brent может попытаться отыграть потери, понесенные с начала недели, но для этого неплохой статистики из Штатов будет недостаточно, если на фондовых площадках настроения не улучшатся.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

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