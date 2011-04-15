Мировая экономика «хромает», настораживая инвесторов

Накануне фондовые площадки США прилично просели - S&P 500, Nasdaq и Dow показали самое масштабное за три недели внутридневное падение. Инвесторы и без того чувствовали себя некомфортно, а новости из Вашингтона нанесли дополнительный удар по акциям. Появились сообщения о том, что администрация Трампа отклонила предложение Пекина провести подготовительные совещания перед переговорами на высоком уровне запланированными на следующую неделю. Позже эти разговоры опроверг экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, но инвесторы все равно почувствовали неладное.

Между тем правительство США до сих пор не возобновило полноценную работу, что начинает тревожить рынки, которые опасаются последствий затяжного шатдауна для экономики. Эти последствия в первую очередь отразятся на показателях доверия и настроениях, которые пока остаются светлым пятном в американской статистике.

Если говорить о экономических данных, здесь по-прежнему появляются новые признаки угасания темпов роста мирового ВВП. В декабре продажи домов в США не оправдали даже самые пессимистичные прогнозы и упали на 6,4%, достигнув минимального за три года значения. В годовом выражении показатель упал более чем на 10% впервые с 2011 года. В Японии показатели экспорта и импорта тоже не оправдали ожиданий. Более того, экспорт сократился максимально более чем за два года. Агентство Fitch подтвердило сегодня рейтинг Японии на уровне А со стабильным прогнозом, но предупредило, что без эффективных реформ, направленных на стимулирование роста и разрешение проблемы госдолга, рейтинг может быть понижен в перспективе.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX











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