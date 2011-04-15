Рынок акций РФ во вторник вел себя строптиво

Рынок акций РФ закончил торги во вторник разнонаправленно, с одной стороны, находясь под влиянием падения фондовых рынков в Европе и США, а с другой, поддерживаемый спросом на рублевые активы. Тем самым местный рынок проявил стойкость к внешнему воздействию.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-0,77%), нефтехимического (-0,66%) и металлургического (-0,59%) сектора.

Индекс ММВБ закончил торги с символическим повышением на 0,02% и

закрылся на отметке 2468.73 пункта. Индекс РТС закрылся со снижением на 0,11% и остановился на уровне 1169.79 пункта на фоне снижения курса рубля к американскому доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали под давлением

сохраняющихся опасений, что мировая экономика продолжит свое снижение в росте, несмотря на возможность достижения соглашения между США и КНР по торговле. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России обвалилась на 2,96%, до 60,88 доллара за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 3,20%, до 52,31 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился, но не столь заметно на фоне низкой активности инвесторов на рынке форекс, а также ожидания очередного аукциона ОФЗ, который Минфин решил провести в среду. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,19%, до 66,51 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,14%, до 75,55 рубля за один евро.

Мы ожидаем, что, если аукцион Минфина с размещением ОФЗ пройдет успешно, то это поддержит курс российского рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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