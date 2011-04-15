Последние пять торговых сессий пара доллар/рубль большую часть времени находится в узком диапазоне 66-66,50 руб/долл. В ходе вчерашнего дня локальная коррекция доллара на глобальном валютном рынке (индекс доллара DXY приближался к отметке в 96 пунктов) способствовала общему укреплению практически всей группы валют развивающихся стран. Российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили за сутки против доллара 0,7-1,2%, а пара доллар/рубль на этом фоне опустилась к отметке в 66 руб/долл. (нижняя граница диапазона последних дней).

Вчера мы отмечали, что, согласно данным ЦБ, в понедельник, 21 января, на счета регулятора поступило меньше валюты, чем стандартный суточный объем в рамках бюджетного правила, следовательно за день до этого объемы покупок валюты были уменьшены с 15,6 млрд руб. до 7 млрд руб. Как мы и ожидали, корректировка объема покупок валюты оказалась временной технической мерой (вероятно, связанной с уменьшением торговых объемов на внутреннем валютном рынке, возможно, в связи с уменьшением активности нерезидентов из-за празднования в понедельник в Штатах Дня Мартина Лютера Кинга). Уже на следующий день на счета ЦБ поступило валюты на 24,2 млрд руб. (таким образом, предыдущее уменьшение объемов полностью компенсировано).

Напомним, что на конец текущей – начало следующей недели в РФ приходится пик налоговых выплат. 25 января российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 января – налог на прибыль (мы ожидаем, что суммарный объем выплат в этот период составит 1,04 трлн руб.). Влияние фактора налогов на валютный курс в этом месяце, на наш взгляд, будет невысоким (внешние условия для рубля важнее).

Пара доллар/рубль подошла к нижней границе диапазона последних дней, и вероятность снижения пары в зону 65,50-66 руб/долл. возрастает. При этом поводов для какого-либо сильного роста волатильности в рубле пока не хватает.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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