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24.01.2019

У рубля все еще есть шансы для роста

Рынок акций РФ закончил торги в среду на положительной территории
благодаря сохраняющемуся интересу инвесторов к рублевым активам и общей позитивной тенденции на мировых рынках акций, которая отмечалась в этот день.
В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции
компаний телекоммуникационного (+1.93%), энергетического (+1.63%) и нефтегазового (+1.08%) сектора.
Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0.92% и закрылся на отметке 2491.49 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 1.43% и остановился на уровне 1186.51 пунктов на волне укрепления курса рубля к евро и американскому доллару.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались неровно и
разнонаправленно на фоне опасений инвесторов, что снижение роста мировой экономики окажет сильное негативное влияние на спрос на «черное золото». Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России прибавила 0.03% до 61.52 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0.11% до 52.95 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии подрос на волне попыток котировок нефти расти, начала налогового периода в РФ и не очень удачного аукциона Минфина по продаже ОФЗ. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0.56% до 66.16 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0.32% до 75.31 рублей за один евро.
Мы считаем, что у рубля все еще есть шансы для локального укрепления благодаря сохраняющемуся спросу на рублевые активы, который поддерживается не только аукционами Минфина, но и в целом интересу инвесторов к валютам ЕМ.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела "Гранд Капитал"

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