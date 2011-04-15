Нефть: венесуэльский фактор ограничивает падение цен

Цены на нефть снова не смогли вырасти в среду из-за переменчивости настроений инвесторов на мировых финансовых рынках. Brent попыталась преодолеть барьер на уровне 62 доллара за баррель, но не смогла закрепить успех и от катилась к минимумам немногим выше психологического уровня 60 долларов, который выступил в роли поддержки. К концу дня баррель сократил потери, но негативный уклон никуда не исчез и сохраняется на утренних торгах в четверг.

Динамика нефтяных цен по-прежнему сильно зависит от настроений инвесторов на фондовых площадках. А они по-прежнему переменчивы и нестабильны. В очередной раз восстановление интереса к риску сменилось распродажами, что подорвало попытки восстановления Brent.

Что касается внутренних факторов рынка энергоносителей, здесь в центре внимания два момента. Первый, который сдерживает падение цен, носит геополитический характер – в Вашингтоне снова подняли вопрос ужесточения санкций против Венесуэлы, а точнее, против ее нефтяного сектора, который и без того терпит бедствие из-за глубокого кризиса в стране.

Второй фактор – медвежий отчет API, отразивший резкий рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Объемы запасов нефти увеличились на 6,55 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 3,6 и 2,6 млн баррелей.

Улучшить краткосрочный настрой котировок может официальный отчет Минэнерго, если его цифры разойдутся с оценкой API и укажут на падение запасов. Также рынок будет внимательно следить за заявлениями Трампа и продолжит ловить сигналы со стороны фондовых рынков. Главная задача Brent на данный момент – удержаться над уровнем 60 долларов.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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