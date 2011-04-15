Рынки ждут заседания ЕЦБ

Азиатские индексы преимущественно подросли на торгах в четверг. Исключение составил японский Nikkei 225, который обосновался немногим ниже уровней открытия. Фьючерсы Европы торгуются со скромным восходящим уклоном после сообщений из Пекина о том, что слухи об отмене переговоров с Вашингтоном являются ложными. Российские индексы снижаются в среднем на 0,4% в первый час торгов на фоне нестабильного внешнего фона и нисходящего уклона на рынке нефти.

На валютном рынке внимание игроков направлено на заседание ЕЦБ. Консенсус-прогноз предполагает, что с оглядкой на откровенно слабоватую европейскую статистику Драги не сможет проигнорировать экономические риски и подтвердит необходимость в сохранении стимулов. Напомним, на прошлом заседании регулятор оценил риски как сбалансированные, но с понижательными рисками. Теперь Драги может указать на смещение этих рисков в негативную сторону.

В подтверждение дальнейшего ухудшения данных, январский индекс потребительского доверия в еврозоне составил -7,9 против прогноза на уровне -6,5. Более того, предыдущий показатель был пересмотрен на понижение от -6,2 до -8,3, что стало самым низким значением с октября 2017 года.

При этом Центробанк скорее всего пока воздержится от откровенно «голубиных» заявлений и укажет на замедление темпов роста экономики, но не на сокращение. Умеренно-негативный тон должен оказать ограниченное давление на евро, который, по сути и не ждет оптимистичной риторики от банка. Так, угроза для промежуточной поддержки 1.1350 присутствует, но уверенный пробой уровня 1.13 выглядит маловероятным, хотя при прочих негативных обстоятельствах не исключено тестирование и этой области.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX















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