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25.01.2019

Нефть и налоги укрепили рубль

Динамика была достаточно волатильной. Покорить максимум по индексу Мосбиржи не удалось, этому помещала коррекция котировок сырьевых компаний. Лидерами роста стали акции ЛСР (+2,76%). Лидерами падения стали бумаги Системы (-3,06%). Пара USD/RUB пробила вниз отметку 66 и опустилась на минимум за 2 месяца на фоне крупных налоговых выплат.
Появилась информация о переговорах о переходе 100% Tele2 под контроль Ростелекома (+0,70%). В настоящее время госкомпания контролирует 45% оператора. Если переговоры подтвердятся, то реакция инвесторов будет зависеть от того, каким образом будет структурирована сделка. Стоимость 55% доли Tele2 может достигать 110 млрд руб. без учета долга. Заимствования такой суммы может увеличить долговую нагрузку Ростелекома до 2,8хEBITDA, а годовая прибыль в 2019 году сократится до 12-13 млрд руб. без учета доходов от присоединяемой компании. Если же сделка состоится (ВТБ не исключал ранее продажи своей доли), и денежная составляющая будет намного меньше 100 млрд руб., то я не ожидаю негативной реакции инвесторов.
Сегодня рынок может обновить максимум по индексу Мосбиржи, ориентир: диапазон 2490-2520 п., лидерами могут стать акции Сбербанка. В фокусе – статистика по рынку труда в России. Рубль может получить поддержку от цены на нефть, если ситуация в Венесуэле усугубится. Ориентир по паре USD/RUB: 65,50-66,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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