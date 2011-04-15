В четверг в секторе высоколиквидных бумаг наблюдались разнонаправленные изменения цен – уверенность инвесторов уменьшается по мере приближения к важному уровню 1200 пунктов по индексу РТС. В плюсе закрылись Сбербанк (SBER, +0.9%), Газпром (GAZP, +0.6%), Алроса (ALRS, +0.4%), в то время как акции АФК Система (AFKS) подешевели на 3.1%, Роснефти (ROSN) – на 2.7%, Новатэка (NVTK) – на 2.3%. Политическая нестабильность в Венесуэле пока не отразилась на спросе на развивающихся рынках в целом, также как и продолжение “shutdown” в США (предложения Д. Трампа и демократической партии по мерам временного восстановления финансирования правительства вчера не набрали достаточного количества голосов в сенате).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Томской распределительной компании (TORS) подорожали на 8.3%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 5.0%, группы ЛСР (LSRG) – на 2.8%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

Внешний фон остается достаточно благоприятным, чтобы поддержать котировки российских высоколиквидных бумаг в начале торгов, но по мере приближения к уровню 1200 пунктов по индексу РТС все больше участников рынка, возможно, задумываются о снижении объемов покупок или даже фиксировании части прибыли - вероятность приостановки роста вблизи этого уровня мы считаем сравнительно высокой. На валютном рынке, с позиций технического анализа, закрытие пары доллар-рубль ниже уровня 66.0 подразумевает возможность углубления коррекции вниз.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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