Геополитика удерживает нефть на плаву

Котировки нефти сорта Brent не только воздержались от просадки на торгах в четверг, но и смогли немного подрасти. Цены, снова получив поддержку на подходе к уровню 60 долларов за баррель, обосновались в районе 61 долларов, развивая импульс на сегодняшних утренних торгах и возвращаясь к отметке 62. На недельном графике баррель по-прежнему торгуется на отрицательной территории.

По сути, сейчас на рынке нет факторов, способных поддержать прежние темпы роста цен – быки хорошо поработали в конце декабря и первой декаде января, и теперь им нужна свежая подпитка, чтобы толкать котировки к новым вершинам. Потенциально позитивным драйвером сейчас служит геополитика, а именно, угроза введения американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. По сообщениям СМИ, Трамп может принять решение об ужесточении ограничений до конца этой недели, т.е. в ближайшие дни.

Вероятность такого шага присутствует, но важно помнить, что американскому лидеру нужна дешевая нефть, о чем он не раз открыто заявлял. Да и мягкие санкции против Ирана являются яркой иллюстрацией его позиции. Так что если санкции и будут введены, они, скорее всего, будут иметь такую форму, чтобы оказать минимальное повышательное давление на цены.

В остальном рынку нефти сейчас не на что рассчитывать – запасы энергоносителей в Штатах продолжают расти, а до появления первых результатов сделки ОПЕК+ еще придется подождать. Более того, со стороны мировых фондовых рынков по-прежнему присутствует угроза – новая волна бегства от рисков неминуемо захлестнет и сырьевой сегмент.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.