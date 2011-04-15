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25.01.2019

Геополитика удерживает нефть на плаву

Котировки нефти сорта Brent не только воздержались от просадки на торгах в четверг, но и смогли немного подрасти. Цены, снова получив поддержку на подходе к уровню 60 долларов за баррель, обосновались в районе 61 долларов, развивая импульс на сегодняшних утренних торгах и возвращаясь к отметке 62. На недельном графике баррель по-прежнему торгуется на отрицательной территории.
По сути, сейчас на рынке нет факторов, способных поддержать прежние темпы роста цен – быки хорошо поработали в конце декабря и первой декаде января, и теперь им нужна свежая подпитка, чтобы толкать котировки к новым вершинам. Потенциально позитивным драйвером сейчас служит геополитика, а именно, угроза введения американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. По сообщениям СМИ, Трамп может принять решение об ужесточении ограничений до конца этой недели, т.е. в ближайшие дни.
Вероятность такого шага присутствует, но важно помнить, что американскому лидеру нужна дешевая нефть, о чем он не раз открыто заявлял. Да и мягкие санкции против Ирана являются яркой иллюстрацией его позиции. Так что если санкции и будут введены, они, скорее всего, будут иметь такую форму, чтобы оказать минимальное повышательное давление на цены.
В остальном рынку нефти сейчас не на что рассчитывать – запасы энергоносителей в Штатах продолжают расти, а до появления первых результатов сделки ОПЕК+ еще придется подождать. Более того, со стороны мировых фондовых рынков по-прежнему присутствует угроза – новая волна бегства от рисков неминуемо захлестнет и сырьевой сегмент.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ


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