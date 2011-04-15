Рубль стремится к новым максимумам, нефть удерживается на плаву

Азиатские площадки подросли в ходе торгов пятницы. Рост акций Tencent поддержал гонконгский Hang Seng и настроения в регионе в целом. Японский Nikkei 225 набрал почти 1%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, а южнокорейский Kospi подпрыгнул без малого на 1,5%. Если текущие настроения на рынках не претерпят существенных изменений в течение дня под влиянием свежих новостей, Европа проведет сегодняшнюю сессию в режиме осторожного оптимизма.

Отражая внешний фон, российский рынок торгуется в режиме умеренного подъема, в пределах 0,3%. Рубль на старте торгов уже успел обновить 2-месячный максимум в паре с долларом, но развивать импульс пока не торопится. Пара доллар/рубль торгуется над отметкой 65,70 руб. и может нацелиться на тестирование зоны 65,50 руб., если нефть разовьет бычий импульс.

Некоторое улучшение настроений на фондовых площадках вкупе с угрозой введения санкций США против нефтяного сектора Венесуэлы поддерживают умеренное укрепление котировок нефти. Накануне Brent закрылась немногим выше уровня, а в пятницу продолжает восхождение. Баррель стремится к отметке 62, но бычьего импульса определенно не хватает для более уверенного восстановления.

Настроения игрокам подпортил вчерашний отчет Минэнерго, который отразил рост запасов сырой нефти на 7 тыс. баррелей на прошлой неделе. Впрочем, реакция игроков в целом была довольно сдержанной, поскольку результаты отчета на сей раз не сильно разошлись с данными API, опубликованными днем ранее. Участники рынка продолжают следить за геополитикой, где вероятность ужесточения санкций против Венесуэлы, похоже, снижается. По крайней мере, власти проблемной страны решили не предпринимать никаких действий против американских дипломатов, дабы не спровоцировать «жесткий ответ Вашингтона».







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX



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