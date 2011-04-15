В пятницу характер торгов на рынке акций оставался неуверенным по мере приближения к важному уровню 1200 пунктов по индексу РТС. Высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено. Акции Татнефти (TATN) подорожали на 3.4%, АФК Система (AFKS) – на 3.0%, Северстали (CHMF) – на 2.7%. Тем временем Магнит (MGNT) подешевел на 1.5%, МТС (MTSS) – на 0.9%, Газпром нефть (SIBN) – на 0.5%, Норникель (GMKN) – на 0.4%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подорожали на 8.4%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 4.6%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 4.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.7% - 1.3%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение с «тестированием» уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Поток благоприятных для рынка новостей включает снятие санкций США с РусАла, En+ и Евросибэнерго, а также одобрение президентом США мер, позволяющих временно (до 15 февраля) возобновить работу правительства в полном объеме. В течение недели ожидания инвесторов в отношении экономики США, по всей вероятности, будут уточнятся по мере выхода статистики и корпоративной отчетности. Кроме того, в среду ожидается комментарий ФРС США по итогам регулярного заседания, а во вторник – обсуждение британским парламентом очередного варианта сделки по Brexit. На валютном рынке в начале торгов вероятно снижение по паре доллар-рубль – курс доллара на мировом рынке оказался под давлением из-за восстановления «спроса на риск».







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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