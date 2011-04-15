Новости с санкционного фронта подбодрят российские активы

Начало сессии понедельника обещает стать довольно благоприятным для ведущих фондовых индексов РФ. Азия торгуется преимущественно в плюсе, а американские фьючерсы показывают небольшой нисходящий уклон – Трамп подписал бюджет на три недели и тем самым временно завершил рекордный шатдаун, но есть риск, что он возобновится, если за это время не будут достигнуты договоренности и долговременном бюджете. Нефть сорта Brent по-прежнему не может определиться с направлением, продолжая «топтаться» в районе отметки $61.

Внешняя неопределенность, которая, как правило, негативно влияет на настроения инвесторов, сегодня будет компенсирована благоприятными новостями с санкционного фронта, что бывает редко. В частности, Соединенные Штаты отменили санкции против компаний Олега Дерипаски - En+, «Русал» и «Евросибэнерго» - в связи с выполнением условий, которые заключались в сокращении доли Дерипаски ниже контрольной и формировании независимых советов директоров.

Эти известия, которые могут подбодрить инвесторов как признак некоторого смягчения позиции Запада, способны послужить катализатором подъема индекса МосмБиржи к новым историческим максимумам. Сейчас перед бенчмарком стоит ближайшая важная цель в виде психологического уровня 2500 пунктов.

Рубль, который ослаб в пятницу, но завершил очередную неделю в плюсе, тоже может получить некоторую поддержку от решения Вашингтона. В противодействие этому фактору выступит расширение присутствия Центробанка на рынке, который с февраля возвращается к отложенным покупкам валюты. Так, в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может оттолкнуться от уровня 66 руб., но вряд ли протестирует область 65,60 руб., несмотря на продажи USD на рынке форекс и пик налогового периода, который подходит к концу.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.