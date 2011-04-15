ЦБ РФ оказал давление на курс российской валюты

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу ростом на фоне

сохраняющегося спроса на рублевые активы, стабилизацию цен на сырую нефть и общей позитивной динамики на мировых рынках акций на волне корпоративной отчетности компаний и надежд, что мировые ЦБ приостановят свое стремление к повышению процентных ставок.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+0.96%), нефтехимического (+0.68%) и

металлургического (+0.52%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0.63% и закрылся на отметке 2498.23 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0.33% и остановился на уровне 1192.02 пунктов на волне коррекции курса рубля к евро и американскому доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались в небольшом плюсе по-прежнему оставаясь в довольно узком диапазоне в ожидании итоговой встречи между Д. Трампом и Си Цзеньпином по торговле между США и КНР 30-31 января. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России прибавила 0.08% до 61.14 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0.32% до 53.30 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии резко

снизился под влиянием сообщения о том, что ЦБ РФ планирует с 1 февраля начать регулярные покупки инвалюты на внутреннем валютном рынке. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии подросла на 0.38% до 66.01 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра выросла на 1.15% до 75.25 рублей за один евро.

Решение ЦБ РФ покупать валюту вряд ли будет способствовать усилению позиций рубля, который потеряет поддержку после окончания налогового периода на следующей неделе.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела "Гранд Капитал"



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