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28.01.2019

Рынок нефти: предпосылок для ралли не наблюдается

После незначительного подъема в конце недели, котировки Brent торгуются с нисходящим уклоном на утренней сессии в понедельник. В целом настрой на рынке выглядит нейтрально – цены продолжают «обхаживать» отметку 61 доллар за баррель, будучи не в состоянии определиться с четким вектором движения. На недельном графике наблюдается коррекционная тенденция – актив плавно развивает снижение от максимумов в районе уровня 63.
Опубликованные в пятницу данные Baker Hughes не порадовали инвесторов. На прошлой неделе числа активных буровых в США выросло на 10 штук – до 862 единиц. Показатель продемонстрировал подъем впервые с начала года и, учитывая, что находится на минимальном с середины октября уровня, пространство для восстановления присутствует. На фоне восстановления цен буровая активность может продолжить рост в ближайшие недели, что в свою очередь повлечет новые рекорды по добыче и ограничит бычий потенциал Brent.
Тем временем геополитические риски отступают, лишая рынок энергоносителей поддержки. В частности, Венесуэла отменила решение разорвать дипломатические отношения с Америкой, что способно снизить градус напряженности между двумя странами.
Учитывая в целом нейтральное отношение инвесторов к риску, ждать более или менее устойчивого роста Brent в краткосрочной перспективе не приходится. Для котировок по-прежнему важно уверенно закрепиться за пределами уровня 61, а в случае ускорения продаж – удержаться выше отметки 60, утрата которой ухудшит краткосрочные технические перспективы актива.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ


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