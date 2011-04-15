Максимум достигнут, но не удержан

Неделя началась со снижения. Индекс Московской биржи обновил максимум утром, но удержать его не удалось. Вечером рынок вышел в красную зону, на отрицательной территории закрылись 10 наиболее ликвидных бумаг. Лидерами роста стали акции En+ (+3,73%). Лидерами падения стали бумаги Мечела (-2,47%). Пара USD/RUB поднялась выше 66 на фоне коррекции цены на нефть и снижения фондового рынка.

Ипотечный рынок вырос за год на 30%. Полагаю, что темпы роста будут снижаться на фоне роста ставок и цен на жилье, но вместе с тем, рынок далек от насыщения. Рост и цен и ставок побуждают делать и займы и покупки. Объем выданных кредитов через год может достичь 7,1 трлн руб., а средняя ставка – 9,5%. Доход банков превысит 1 трлн руб., более половины придется на Сбербанк. Прибыль от ипотечных операций может увеличиться на 40 млрд. руб., а общая прибыль банковского сектора от ипотеки достигнет 200-220 млрд руб. Рекомендуем держать длинные позиции в бумагах Сбербанка и ВТБ. Драйвером роста бумаг являются ожидания по росту прибыли розничных банков на 9-11% в 2019 году.

Нефть скорректировалась ниже $60 за баррель. На данных статистики из США это станет поводом для коррекции акций нефтегазового сектора в пределах 2%. На локальном рынке в фокусе – производственные результаты Энел Россия, Акрона и Русагро. Лучше рынка, на мой взгляд, будут торговаться бумаги сектора черной металлургии. Техническая картина по ним сейчас указывает на возможность роста на горизонте недели. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2460-2490 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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