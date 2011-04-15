Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29.01.2019

Максимум достигнут, но не удержан

Неделя началась со снижения. Индекс Московской биржи обновил максимум утром, но удержать его не удалось. Вечером рынок вышел в красную зону, на отрицательной территории закрылись 10 наиболее ликвидных бумаг. Лидерами роста стали акции En+ (+3,73%). Лидерами падения стали бумаги Мечела (-2,47%). Пара USD/RUB поднялась выше 66 на фоне коррекции цены на нефть и снижения фондового рынка.
Ипотечный рынок вырос за год на 30%. Полагаю, что темпы роста будут снижаться на фоне роста ставок и цен на жилье, но вместе с тем, рынок далек от насыщения. Рост и цен и ставок побуждают делать и займы и покупки. Объем выданных кредитов через год может достичь 7,1 трлн руб., а средняя ставка – 9,5%. Доход банков превысит 1 трлн руб., более половины придется на Сбербанк. Прибыль от ипотечных операций может увеличиться на 40 млрд. руб., а общая прибыль банковского сектора от ипотеки достигнет 200-220 млрд руб. Рекомендуем держать длинные позиции в бумагах Сбербанка и ВТБ. Драйвером роста бумаг являются ожидания по росту прибыли розничных банков на 9-11% в 2019 году.
Нефть скорректировалась ниже $60 за баррель. На данных статистики из США это станет поводом для коррекции акций нефтегазового сектора в пределах 2%. На локальном рынке в фокусе – производственные результаты Энел Россия, Акрона и Русагро. Лучше рынка, на мой взгляд, будут торговаться бумаги сектора черной металлургии. Техническая картина по ним сейчас указывает на возможность роста на горизонте недели. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2460-2490 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-67,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100