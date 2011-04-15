Несмотря на сравнительно благоприятный новостной фон (снятие санкций США с РусАла, возобновление финансирования работы правительства США в полном объеме, ожидания переговоров по торговле между США и КНР), активность покупателей на рынке акций в понедельник сократилась. С позиций технического анализа, уровень 1200 пунктов по индексу РТС все же сыграл роль сопротивления, индекс остался в долгосрочном широком коридоре. Оптимизм трейдеров на западных рынках акций также сократился после выхода слабой отчетности промышленной корпорации Caterpillar. В российском секторе высоколиквидных бумаг подешевели Алроса (ALRS, 1.8%). Норникель (GMKN, -1.7%), Газпром (GAZP, -1.4%). Бюджет последнего, как сообщается, предполагает выплату дивидендов из прибыли 2018 года в размере 10.43 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности 6.5%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 2.6%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 2.4%, Протека (PRTK) – на 1.4%.

Фондовые индексы США понизились на 0.8% - 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. «Спрос на риск» на мировых рынках сократился после выхода слабой отчетности Caterpillar, которая напомнила трейдерам о негативном влиянии «торговых войн» на реальный сектор экономики, и выдвижения властями США обвинений против китайской корпорации Huawei, что может осложнить переговоры по вопросам торговли. В течение дня продолжит поступать отчетность западных эмитентов, в частности, отчетность опубликуют корпорации Pfizer (14:45 мск) и Verizon (15:00 мск). Кроме того, в Великобритании пройдет парламентское голосование по формату Brexit, его итоги станут известны после закрытия основной торговой сессии на Московской бирже. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 66.0 – 66.5 по паре доллар-рубль в ожидании комментария по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС США(выйдет завтра вечером).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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